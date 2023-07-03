Защитник "Спартака" успешно перенёс операцию на крестообразные связки

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Положительным событием для московского футбольного клуба "Спартак" стало то, что португальский защитник Томаш Тавареш успешно перенес операцию после полученной травмы. Новость была подтверждена пресс-службой столичной команды в понедельник.

Фото: mavink. com/explore/Tomas-Tavares

Реабилитация после операции

Томаш Тавареш передает привет и благодарность за поддержку, в то же время он сосредоточен на своем скорейшем восстановлении. В заявлении, опубликованном пресс-службой, выражается оптимизм по поводу его выздоровления.

Тренировка сборной Португалии U21

Футболист получил травму во время тренировки со сборной Португалии U21 в июне, когда они готовились к чемпионату УЕФА до 21 года. Тренер сборной Руй Жорже сообщил, что, по предварительным оценкам, Тавареш получил разрыв крестообразной связки одного из коленей.

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