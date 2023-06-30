Руководство футбольного клуба "Севилья" приняло решение выставить на трансфер всех игроков основного состава. Об этом в пятницу сообщила испанская газета Marca. Согласно источнику, это решение связано с долгом клуба в размере около 90 миллионов евро.
По данным спортивного портала Transfermarkt, общая стоимость игроков клуба составляет 201,5 млн евро. В пятерку самых дорогих игроков входят марокканский нападающий Юссеф Эн-Несири (€20 млн), аргентинский полузащитник Лукас Окампос, марокканский вратарь Яссин Буну, аргентинский защитник Гонсало Монтьель (все оцениваются в €12 млн) и их соотечественник защитник Маркос Акунья (€10 млн).
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