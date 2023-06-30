Marca: "Севилья" выставила на продажу весь основной состав, чтобы закрыть долги

0:52 Your browser does not support the audio element. Спорт

Руководство футбольного клуба "Севилья" приняло решение выставить на трансфер всех игроков основного состава. Об этом в пятницу сообщила испанская газета Marca. Согласно источнику, это решение связано с долгом клуба в размере около 90 миллионов евро.

Фото: www.marca. com/futbol/europa-league/cronica/2023/06/01/64779905ca47417f0f8b45e1.html

По данным спортивного портала Transfermarkt, общая стоимость игроков клуба составляет 201,5 млн евро. В пятерку самых дорогих игроков входят марокканский нападающий Юссеф Эн-Несири (€20 млн), аргентинский полузащитник Лукас Окампос, марокканский вратарь Яссин Буну, аргентинский защитник Гонсало Монтьель (все оцениваются в €12 млн) и их соотечественник защитник Маркос Акунья (€10 млн).

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