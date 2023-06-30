Нападающий "Зенита" Малком должен 800 тысяч евро налоговой Испании

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В недавнем сообщении Marca стало известно, что Малком, бразильский нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит", был обязан выплатить 820 000 евро испанскому налоговому агентству. Это произошло в рамках публикации Казначейством Испании списка крупных должников, чья задолженность превышает 600 000 евро.

Фото: google.com

В список также включен Хосе Мария Энрикес Негрейра, бывший заместитель председателя Технического комитета судей Королевской федерации футбола Испании, которому предъявлены обвинения в возможной коррупции в связи с выплатами от "Барселоны". Его долг составляет 1,2 миллиона евро.

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