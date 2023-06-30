ТАСС: студенты из Луганска провели шоу-матч по Dota 2

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В захватывающей демонстрации спортивного мастерства студенты Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) и Российского университета имени Плеханова (РЭУ) недавно приняли участие в увлекательном шоу-матче по игре Dota 2. Это захватывающее событие состоялось в пятницу в рамках Молодёжного форума по киберспорту.

Фото: cdn.cloudflare.steamstatic. com/apps/dota2/images/dota_react/heroes/social/muerta.jpg

Молодёжный форум по киберспорту

Проводимый в здании Российского университета имени Г. В. Плеханова Молодёжный форум служит платформой для празднования и содействия развитию киберспорта среди молодых талантов. Это динамичное мероприятие объединяет начинающих геймеров, энтузиастов и образовательные учреждения, создавая среду, в которой процветают знания, навыки и товарищество. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу московских студентов.

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