Роман Костомаров выложил в соцсетях видео, на котором выполняет упражнения

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Недавно на своей странице в Instagram Роман Костомаров, олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду, поделился убедительным видео из своей больничной палаты. На видео Костомаров демонстрирует свою невероятную силу и упорство, выполняя упражнения и поднимаясь по лестнице с помощью протезов, сообщает ТАСС.

Фото: rsport.ria.ru

Битва с невзгодами

10 января жизнь Костомарова приняла неожиданный оборот, когда он был помещен в реанимацию с пневмонией. Впоследствии, по данным источников ТАСС, прославленный фигурист оставался в критическом состоянии, в медикаментозной коме, в больнице Коммунарки. Костомаров был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). 24 января потребность в ЭКМО уменьшилась, но он продолжал страдать от сепсиса и проблем с кровообращением. К несчастью, 7 февраля источник ТАСС сообщил, что обе ноги Костомарова пришлось ампутировать. Кроме того, 20 февраля стало известно, что у него произошел спазм сосудов головного мозга. Тем не менее, благодаря оперативному вмешательству его медицинской бригады, ситуация была быстро решена.

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