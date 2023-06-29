Сборная России по футболу опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

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Сборная России по футболу переместилась с 37-й на 38-ю позицию в последнем рейтинге, опубликованном Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) на своём официальном сайте в четверг, сообщает ТАСС.

Фото: фото с официального сайта

Подъём в рейтинге

Российскую команду обошла сборная Чехии, которая одержала победу над Фарерскими островами (3:0) в отборочном матче к чемпионату Европы 2024 года, а также разгромила сборную Черногории (4:1) в товарищеском матче, состоявшемся в июне. Теперь на счету чешской команды 1 503,69 балла. Россия последний раз играла в марте, сыграв вничью с Ираном (1:1) на выезде и победив Ирак (2:0) дома.

Неизменная тройка лидеров

Тройка лучших команд в рейтинге осталась неизменной. Действующий чемпион мира, Аргентина, продолжает лидировать в рейтинге с 1 843,73 очками, за ней следуют Франция с 1 843,54 очками и Бразилия с 1 828,27 очками.

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