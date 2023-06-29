ТАСС: французский полузащитник Н'Голо Канте приобрёл ФК "Виртон"

1:21 Your browser does not support the audio element. Спорт

Консорциум во главе с французским полузащитником Н'Голо Канте успешно завершил приобретение бельгийского футбольного клуба "Виртон". Этот стратегический шаг призван оживить судьбу клуба и поднять его на новую высоту. Официальное объявление было сделано пресс-службой команды в четверг, что привлекло большое внимание футбольной общественности.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Последние результаты "Виртона"

В сезоне 2022/23 "Виртон" финишировал на 12-м месте, заняв место во втором дивизионе чемпионата Бельгии по футболу. Однако, готовясь к предстоящему сезону, команда намерена выступать в третьем дивизионе страны, что указывает на изменение конкурентной среды.

Переход Канте в "Аль-Иттихад"

21 июня "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии сделал примечательное заявление о переходе Н'Голо Канте. Талантливый полузащитник присоединился к новой команде в качестве свободного агента после того, как его контракт с английским клубом "Челси" истёк в конце предыдущего сезона. Согласно "твиту" известного журналиста Фабрицио Романо, контракт Канте с "Аль-Иттихадом" рассчитан до 2027 года, а его зарплата составит 25 миллионов евро за сезон.

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