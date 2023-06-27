Майк Тайсон рассказал, что потерял страсть к боксу

Бывший бесспорный чемпион мира в тяжелом весе, легендарный американский боксер Майк Тайсон признался, что со временем потерял интерес к боксу.

"Испытываю ли сейчас ту же страсть к боксу, что и на старте? Ни в коем случае. Желание тренироваться со временем теряется, однако желание тратить заработанные деньги никуда не уходит. А если деньги использовались нерационально, драться приходится продолжать.", — заявил Тайсон в интервью журналу Men's Health.

Тайсон, которому сейчас 56 лет, имеет послужной список из 58 профессиональных боксерских матчей, в которых одержал 50 побед, шесть поражений и два поединка были признаны несостоявшимися.

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