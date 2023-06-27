Бывший нападающий "Милана" Златан Ибрагимович дал надежду болельщикам, намекнув на возможное возвращение к профессиональной карьере.
"Сейчас я никуда не спешу. Посмотрим, что будет дальше. Прошло лишь три недели после того, как я объявил о завершении карьеры. Может, вернусь на поле… Возможно, через месяц я уже буду в тренировочном лагере "Милана", — сказал Ибрагимович, которого цитирует Sport Mediaset.
В сезоне 2022/2023 Ибрагимович провел за "Милан" четыре матча во всех соревнованиях, забив один гол. 41-летний нападающий завершил игровую карьеру по окончании предыдущего сезона.
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