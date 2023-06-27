Бывший нападающий "Милана" Златан Ибрагимович дал надежду болельщикам, намекнув на возможное возвращение к профессиональной карьере.

"Сейчас я никуда не спешу. Посмотрим, что будет дальше. Прошло лишь три недели после того, как я объявил о завершении карьеры. Может, вернусь на поле… Возможно, через месяц я уже буду в тренировочном лагере "Милана", — сказал Ибрагимович, которого цитирует Sport Mediaset.