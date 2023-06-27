Украина сохраняет третье место в медальном зачете Европейских игр 2023 года

0:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

Украина сохраняет третью позицию в медальном зачете Европейских игр 2023 года после соревнований, состоявшихся в четверг, 26 июня.

Фото: apasport. az/azerbaycan/krakov-2023-ilaheden-10-cu-yer-190313

Всего Украина завоевала 25 медалей, Италия лидирует в турнире с 58 медалями. Им удалось обогнать Испанию, у которой 40 медалей.

Европейские игры проходят в Кракове, Польша, где у спортсменов есть возможность отобраться на Олимпийские игры в Париже. Соревнования продлятся до 2 июля.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Летние Европейские Игры пройдут без россиян и без спортивной борьбы