Украина сохраняет третью позицию в медальном зачете Европейских игр 2023 года после соревнований, состоявшихся в четверг, 26 июня.
Всего Украина завоевала 25 медалей, Италия лидирует в турнире с 58 медалями. Им удалось обогнать Испанию, у которой 40 медалей.
Европейские игры проходят в Кракове, Польша, где у спортсменов есть возможность отобраться на Олимпийские игры в Париже. Соревнования продлятся до 2 июля.
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