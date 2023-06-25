Недавно Сергей Шубенков, известный российский спортсмен и чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, попал в аварию во время поездки на мотоцикле. По трагической случайности он получил перелом ключицы. Сергей Клевцов, личный тренер спортсмена, сообщил эту печальную новость 25 июня.

"Когда он сможет вернуться к соревнованиям? Это во многом зависит от него самого. Есть люди в спорте, которые и в солидном возрасте умели добиваться высоких результатов. Они так бегают в этом возрасте, потому что продолжают этим жить, а у Сергея в этом плане есть определённые вопросы. Если у него будет желание вернуться даже в этом сезоне, то я всегда рядом, никуда не делся. Но не знаю, получится ли", — сказал Клевцов, как сообщает ТАСС.