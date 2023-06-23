Сенегал выразил готовность провести товарищеский матч с Россией

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Федерация футбола Сенегала выразила готовность принять участие в обсуждении организации товарищеского матча с российской сборной. Более того, была названа предварительная дата, указывающая на возможность проведения игры в сентябре.

Фото: фото с официального сайта

"Технический состав Федерации футбола Сенегала во главе с президентом могут обсудить возможное проведение товарищеского матча между нашей национальной командой и сборной России. Сейчас у РФ и африканских стран хорошие отношения, поэтому есть большая вероятность, что сборная России может сыграть не только со сборной Сенегала, но и с другими африканскими командами", — подтвердил представитель пресс-службы сенегальской федерации, как сообщает Sport24.

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