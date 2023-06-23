Денис Колодин, бывший российский футболист, откровенно высказал свои размышления о противниках, с которыми он сталкивался на протяжении своей выдающейся карьеры.
"Против кого было сложнее всего играть? Мне со всеми было тяжело играть во время карьеры. Я был очень слабым футболистом, поэтому со всеми было трудно.", — поделился Колодин в интервью корреспонденту "Чемпионата" Андрею Панкову.
Денис Колодин представлял сборную России и вывел ее в полуфинал чемпионата Европы 2008 года. Главным событием этого турнира стала сенсационная победа над сборной Нидерландов, где россияне вышли триумфаторами с замечательным счетом 3:1 в четвертьфинале.
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