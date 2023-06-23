Лионель Месси, бывший игрок "Пари Сен-Жермен", прервал свое молчание, предложив свой взгляд на отношение к нему со стороны французских болельщиков в конце сезона.

"Постепенно я заметил изменения в том, как некоторые парижские болельщики относились ко мне. Важно отметить, что это разделение не было распространено среди всех болельщиков. Большинство продолжало относиться ко мне с тем же уважением и восхищением, что и вначале. Тем не менее, я всегда буду помнить тех людей, которые поддерживали меня, как они делали это с самого начала", — сказал Месси, как сообщает RMC со ссылкой на bein Sport.