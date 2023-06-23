Сергей Тараканов: Вембаньяма — пришелец

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Известный советский баскетболист, олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов поделился своим мнением о решении "Сан-Антонио Сперс" выбрать французского центрового Виктора Вембаньяму первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации.

"Вембаньяма — пришелец. К нему сейчас будет невероятное внимание, потому что было потрачено очень много денег. НБА любит создавать звёзд, а он — реальная звезда. ", — заявил Тараканов, как сообщает радиоканал "Движение" в своем Telegram-канале.

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