Известный советский баскетболист, олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов поделился своим мнением о решении "Сан-Антонио Сперс" выбрать французского центрового Виктора Вембаньяму первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации.
"Вембаньяма — пришелец. К нему сейчас будет невероятное внимание, потому что было потрачено очень много денег. НБА любит создавать звёзд, а он — реальная звезда. ", — заявил Тараканов, как сообщает радиоканал "Движение" в своем Telegram-канале.
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