The Athletic: "Вашингтон Кэпиталз" поддерживает российских игроков

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Журналист Тарик Эль-Башир из The Athletic рассказал о том, как владельцы "Вашингтон Кэпиталз" относятся к потенциальной возможности задрафтовать российского нападающего Матвея Мичкова.

"У меня нет подозрений, что национальность Мичкова будет проблемой для "Вашингтона". Команда не стеснялась поддерживать своих российских игроков.". — The Athletic цитирует Эль-Башира.

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