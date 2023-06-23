Журналист Тарик Эль-Башир из The Athletic рассказал о том, как владельцы "Вашингтон Кэпиталз" относятся к потенциальной возможности задрафтовать российского нападающего Матвея Мичкова.
"У меня нет подозрений, что национальность Мичкова будет проблемой для "Вашингтона". Команда не стеснялась поддерживать своих российских игроков.". — The Athletic цитирует Эль-Башира.
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