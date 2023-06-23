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Игрок "Милана" не сдержал слёз, узнав о своей продаже в "Ньюкасл"

0:51
Спорт

Полузащитник Сандро Тонали, который в ближайшее время должен перейти в "Ньюкасл" из "Милана", не хотел покидать клуб. Узнав о решении "Милана" продать его в "Ньюкасл", Сандро не смог сдержать слез, как сообщает La Repubblica.

Игрок "Милана" не сдержал слёз, узнав о своей продаже в "Ньюкасл"
Фото: www.milanlive. it/2023/06/23/repubblica-milan-tonali-voleva-restare-il-club-lha-ceduto-ed-e-scoppiato-in-lacrime/

По данным издания, Тонали мечтал о долгой карьере в "Милане". Он неоднократно выражал желание стать символом команды, а поклонники клуба видели в нем продолжателя славных традиций Франко Барези, Паоло Мальдини и Дженнаро Гаттузо. Однако "Милан" посчитал предложение в 80 миллионов евро от англичан достаточным для прощания с Сандро.

Ранее "Милан" попрощался со Златаном Ибрагимовичем, который ушел на пенсию, а также расстался с Паоло Мальдини, легендарным в прошлом игроком, с его административной ролью.

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SANDRO TONALI | Welcome To Newcastle 2023 ⚫⚪ | Elite Passing, Goals, Defending & Skills (HD)
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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