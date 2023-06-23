Полузащитник Сандро Тонали, который в ближайшее время должен перейти в "Ньюкасл" из "Милана", не хотел покидать клуб. Узнав о решении "Милана" продать его в "Ньюкасл", Сандро не смог сдержать слез, как сообщает La Repubblica.
По данным издания, Тонали мечтал о долгой карьере в "Милане". Он неоднократно выражал желание стать символом команды, а поклонники клуба видели в нем продолжателя славных традиций Франко Барези, Паоло Мальдини и Дженнаро Гаттузо. Однако "Милан" посчитал предложение в 80 миллионов евро от англичан достаточным для прощания с Сандро.
Ранее "Милан" попрощался со Златаном Ибрагимовичем, который ушел на пенсию, а также расстался с Паоло Мальдини, легендарным в прошлом игроком, с его административной ролью.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская певица после отъезда за границу не перестаёт экспериментировать со внешностью. Примадонна продемонстрировала увеличенные губы.