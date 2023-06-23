Бразильский защитник Дани Алвес, демонстрировавший свое мастерство на футбольных полях "Барселоны" и "ПСЖ", пролил свет на то, как он проводит дни за решеткой.
"Я был в гораздо худших местах и ситуациях. В тюрьме теряешь свободу, но люди здесь очень дружелюбные. У меня нет ни к кому претензий. Не было ни одной ночи, чтобы я не спал спокойно. У меня чистая совесть. Я никогда умышленно никому не причинял вреда, и в ту ночь тоже", — поделился Алвес, как передает La Vanguardia.
Напомним, что в январе Дани Алвесу были предъявлены обвинения, связанные с предполагаемым изнасилованием 23-летней женщины в известном барселонском ночном клубе "Саттон". Впоследствии он оказался в тюрьме, где ему грозит максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы.
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