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Дани Алвес поделился впечатлениями о тюрьме: люди здесь очень дружелюбные

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Спорт

Бразильский защитник Дани Алвес, демонстрировавший свое мастерство на футбольных полях "Барселоны" и "ПСЖ", пролил свет на то, как он проводит дни за решеткой.

Дани Алвес поделился впечатлениями о тюрьме: люди здесь очень дружелюбные
Фото: www.fourfourtwo. com/features/barcelonas-dani-alves-names-the-two-english-right-backs-he-loves

"Я был в гораздо худших местах и ситуациях. В тюрьме теряешь свободу, но люди здесь очень дружелюбные. У меня нет ни к кому претензий. Не было ни одной ночи, чтобы я не спал спокойно. У меня чистая совесть. Я никогда умышленно никому не причинял вреда, и в ту ночь тоже", — поделился Алвес, как передает La Vanguardia.

Напомним, что в январе Дани Алвесу были предъявлены обвинения, связанные с предполагаемым изнасилованием 23-летней женщины в известном барселонском ночном клубе "Саттон". Впоследствии он оказался в тюрьме, где ему грозит максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы.

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От САМОГО ТИТУЛОВАННОГО футболиста до УГОЛОВНИКА! Что случилось с Дани Алвесом? @GOAL24
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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