Фигуристка Александра Трусова выпустила клип на дебютную песню "Два крыла"

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Фигуристка Александра Трусова опубликовала видеоклип на собственную песню.

Спортсменка выпустила клип на свой дебютный трек "Два крыла". В видео Трусова гуляет по Новому Арбату и поёт у окна с видом на вечернюю Москву. Помимо этого, в клипе были использованы архивные кадры выступления Александры на одном из ледовых шоу.

Официально Трусова не объявляла о завершении спортивной карьеры, однако в прошедшем сезоне фигуристка снялась с чемпионата России из-за травмы спины.

Дебютную песню спортсменки поклонники похвалили, но выразили надежду, что Александра всё-таки вернётся на лёд.

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Александра Трусова — Два Крыла