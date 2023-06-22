Чемпионат: Украина лидирует на Европейских играх 2023 года

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Украина лидирует в медальном зачете Европейских игр 2023 года по итогам на четверг, 22 июня. Европейские игры проходят в Кракове, Польша, с 21 июня по 2 июля. Все олимпийские виды спорта, представленные на Европейских играх 2023 года, дают возможность пройти квалификацию на предстоящие летние Олимпийские игры 2024 года в Париже, Франция.

Фото: РИА Новости

Украина завоевала четыре золотые медали и одну бронзовую, всего пять медалей. Испания занимает второе место в медальном зачете с тремя золотыми, четырьмя серебряными и одной бронзовой медалями, всего восемь медалей. Польша занимает третье место. Польская команда завоевала две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали, всего пять медалей, сообщает "Чемпионат".

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