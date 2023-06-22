Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал WTA-500 в Германии

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Российская теннисистка Вероника Кудерметова, занимающая в настоящее время 13-е место в мире, вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 на травяном покрытии в Берлине, Германия.

Фото: Инстаграм Вероники Кудерметовой.

В матче второго круга Кудерметова обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии, которая также является чемпионкой Australian Open, со счетом 6-2, 7-6 (7-2). Матч продолжался 1 час 40 минут.

За выход в полуфинал в Берлине Кудерметова встретится со своей соотечественницей Екатериной Александровой, занимающей в настоящее время 22-е место в мире. Интересно, что две российские теннисистки встречались в финале турнира в Хертогенбоше на прошлой неделе, где победила Александрова.

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