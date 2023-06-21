Кэмерон Ли высказался о российских больницах: было немного страшно

1:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

Канадский защитник Кэмерон Ли из "Амура" поделился своими мыслями о российском здравоохранении и отечественных больницах во время эпизода The High Button Podcast. Кроме того, хоккеист рассказал о своих травмах и процессе восстановления.

Фото: hab.mk. ru/sport/2023/02/19/khabarovskiy-amur-lishilsya-odnogo-iz-klyuchevykh-igrokov.html

"Российское здравоохранение приличное? Да, нормальное. Хотя находиться в больнице было немного не по себе, в основном потому, что никто не говорил по-английски. Приходила медсестра и начинала что-то вводить, но ты даже не мог понять, что именно. Я почти уверен, что это были антибиотики, но все равно мне было немного страшно. Но они очень заботились обо мне, и я благодарен им за это. Врач команды регулярно заходил ко мне, просто поболтать и принести еды", — сказал Ли.

Напомним, что канадский хоккеист пропустил 15 игр в сезоне 2022/2023. В целом, Ли провел 53 матча, забив семь голов и набрав 20 очков.

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