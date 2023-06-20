"ПСЖ" планирует приобрести Бернарду Силву на замену Месси

1:37 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футбольный клуб "ПСЖ" является одним из самых богатых в мире, каждый год приглашая в свои ряды звезд европейского футбола.

Однако подобный подход к формированию состава не принес чемпиону Франции успехов в Лиге Чемпионов. Этим летом парижская команда лишилась Лионеля Месси, которому, похоже, уже нашли замену. Следить за матчами топовых чемпионатов удобнее всего с помощью мобильных приложений БК, полный список подобных сервисов представлен по ссылке.

Летом 2021 года "ПСЖ" совершил один из самых громких трансферов за всю историю, подписав контракт с Лионелем Месси. Аргентинец неплохо проявил себя в чемпионате Франции, завоевав несколько внутренних титулов. Однако достичь главной цели (победа в Лиге Чемпионов) с обладателем семи "Золотых мячей" в составе "красно-синим" так и не удалось.

Найти замену одному из величайших футболистов всех времен — очень сложная задача, с которой "ПСЖ" должен справиться этим летом. Основным кандидатом на эту роль является Бернарду Силва из "Манчестера Сити". Португалец проводит феноменальный сезон в составе "горожан", и вскоре может выиграть третий трофей по итогам финала ЛЧ против "Интера".

Потенциальная сумма трансфера составляет 120 млн евро. "ПСЖ" готов удовлетворить финансовые запросы "Манчестера Сити", однако Пеп Гвардиола и руководство "горожан" намерены сохранить Силву.