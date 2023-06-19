Канадская фигуристка Меган Дюамель предложила провести несостоявшуюся на ОИ-2022 в Пекине церемонию награждения после командного турнира за счёт России.
Дюамель прокомментировала в своих социальных сетях заявление журналиста Филиппа Херша, который отметил, что Международный союз конькобежцев потерял один миллион долларов из-за недопуска российских спортсменов к участию в соревнованиях мирового масштаба.
При этом Херш подчеркнул, что доход организации составляет около 300 миллионов долларов.
"На этот миллион российских денег можно провести шикарную церемонию награждения фигуристов, которые упустили её из-за обмана России", — написала Дюамель.
Напомним, что в командном турнире в Пекине Россия заняла первое место, спортсмены из США выиграли серебро, а сборная Японии — бронзу. Канадские фигуристы заняли четвёртое место.
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