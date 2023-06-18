Финал Лиги наций УЕФА 2022/2023 завершился захватывающим матчем между сборными Хорватии и Испании. Команды сразились на стадионе "Де Куип" в Роттердаме, Нидерланды. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером из Германии. В серии пенальти победу одержала сборная Испании со счетом 5:4.
После 120 минут игры обе команды не смогли забить ни одного гола, в результате чего была зафиксирована ничья 0:0. Испанская команда показала лучшую точность в серии пенальти, выиграв со счетом 5:4.
Стоит отметить, что Хорватия вышла в финал, победив Нидерланды в дополнительное время со счетом 4:2. Они также одержали победу над Италией со счетом 2:1.
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