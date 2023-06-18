Как сообщает "Матч ТВ", фигуристка Алиса Ефимова приняла решение представлять Соединенные Штаты на международной арене. За океаном она будет выступать в паре с Михаилом Митрофановым.
Хотя Алиса Ефимова, 24-летняя фигуристка, родилась в Финляндии, она переехала в Россию в 2014 году и выступала там в течение шести лет вместе с Александром Коровиным в качестве своего партнера. После распада их партнерства Алиса отправилась в Германию, где продолжала выступать до недавнего времени.
В Северной Америке Алиса и Михаил будут выступать под руководством опытных тренеров Ольги Ганичевой и Алексея Летова.
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