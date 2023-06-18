УЕФА хочет ввести новый потолок зарплат футболистам

0:58 Your browser does not support the audio element. Спорт

УЕФА рассматривает возможность введения лимита бюджета на зарплаты и трансферы. Эта мера может затронуть клубы, имеющие право участвовать в еврокубках.

Фото: google.com

"Мы не хотим, чтобы два или три клуба с неограниченными ресурсами достигли бюджета в 5-10 миллиардов. Это сделает соревнования менее интересными. Почти все клубы, с которыми я разговаривал, согласны с этим. Мы далеки от принятия решения, мы все еще раздумываем", — цитирует президента УЕФА Александера Чеферина The Washington Post.

Год назад УЕФА уже предприняла некоторые шаги в этом направлении: клубам было разрешено тратить только 70% своих доходов (плюс прибыль от продажи игроков) на зарплаты, трансферы и агентские вознаграждения. Это правило распространялось на европейские клубы с фондом заработной платы, превышающим 30 миллионов евро.

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