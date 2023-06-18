Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Фигуристка Алиса Ефимова получила спортивное гражданство США
НТВ: сбежавшая из России Пугачёва скрывается на "израильской Рублёвке"
Екатерина Александрова выиграла турнир WTA-250 в Нидерландах
Диверсанты ВСУ в форме РФ пытались прорвать оборону на Запорожском фронте
Sohu: Китаю понравился ответ Путина на захват Западом активов России
Правильное выращивание шалфея
Новая технология Apple: iPhone сможет воспроизводить речь пользователя
В Одессе запретили купаться из-за загрязнения воды в Чёрном море
Plants: учёные из Греции нашли продукт, защищающий клетки мозга от гибели

УЕФА хочет ввести новый потолок зарплат футболистам

0:58
Спорт

УЕФА рассматривает возможность введения лимита бюджета на зарплаты и трансферы. Эта мера может затронуть клубы, имеющие право участвовать в еврокубках.

УЕФА хочет ввести новый потолок зарплат футболистам
Фото: google.com

"Мы не хотим, чтобы два или три клуба с неограниченными ресурсами достигли бюджета в 5-10 миллиардов. Это сделает соревнования менее интересными. Почти все клубы, с которыми я разговаривал, согласны с этим. Мы далеки от принятия решения, мы все еще раздумываем", — цитирует президента УЕФА Александера Чеферина The Washington Post.

Год назад УЕФА уже предприняла некоторые шаги в этом направлении: клубам было разрешено тратить только 70% своих доходов (плюс прибыль от продажи игроков) на зарплаты, трансферы и агентские вознаграждения. Это правило распространялось на европейские клубы с фондом заработной платы, превышающим 30 миллионов евро.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Мутные жеребьевки, взятки и откаты, "дело Босмана" | ТЕМНАЯ СТОРОНА УЕФА
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Души людей нашли в космосе — учёные из США

Учёные из США провели обширное исследование, которое привело их к убеждению в существовании душ в космическом пространстве.

Инженерная школа США нашла в космосе скопление человеческих душ
Андрей Макаревич* разочарован концертом с участием Аллы Пугачёвой в Израиле
Макаревича* ужаснул концерт с участием Пугачёвой в Израиле
Будут на коленях просить: будущее России и СВО предсказала байкальская отшельница
Возможный дефицит хлеба после разрушения Каховской ГЭС напугал Запад
В военном конфликте на Украине произошёл психологический перелом Любовь Степушова Должник и кредитор всегда будут в одной упряжке Сергей Лебедев Россия и Балканы: недоигранный покер, но ещё не проигранный Михаил Плисюк
Стало известно, действительно ли русских не ждут в Грузии
Три самых эффективных продукта для здоровья и гибкости сосудов
Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием благодаря одному преимуществу
Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием благодаря одному преимуществу
Последние материалы
Фигуристка Алиса Ефимова получила спортивное гражданство США
Чески-Крумлов: Город, напоминающий сказку
УЕФА хочет ввести новый потолок зарплат футболистам
НТВ: сбежавшая из России Пугачёва скрывается на "израильской Рублёвке"
Екатерина Александрова выиграла турнир WTA-250 в Нидерландах
Диверсанты ВСУ в форме РФ пытались прорвать оборону на Запорожском фронте
В военном конфликте на Украине произошёл психологический перелом
Sohu: Китаю понравился ответ Путина на захват Западом активов России
Правильное выращивание шалфея
Новая технология Apple: iPhone сможет воспроизводить речь пользователя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников