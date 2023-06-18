Екатерина Александрова выиграла турнир WTA-250 в Нидерландах

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Российская теннисистка Екатерина Александрова, занимающая 26-е место в мире, одержала победу на турнире WTA-250 на травяном покрытии, проходившем в Хертогенбоше (Нидерланды). В захватывающем финале она в трех сетах обыграла свою соотечественницу Веронику Кудерметову, занимающую 14-е место в рейтинге, со счетом 4-6, 6-4, 7-6 (7-3), успешно защитив свой прошлогодний чемпионский титул.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Екатерины Александровой

Матч между двумя теннисистками дважды прерывался из-за небольшого моросящего дождя, в результате чего общее время игры на корте составило 3 часа 56 минут, при этом сам матч длился ровно на час меньше.

Для Екатерины Александровой этот триумф в Хертогенбоше стал четвертым титулом в карьере на турнирах WTA и первой победой на турнире в этом сезоне. Стоит отметить, что здесь она успешно защитила свой титул, что еще больше увеличивает ее выдающееся достижение.

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Veronika Kudermetova vs. Ekaterina Alexandrova | 2023 s-Hertogenbosch Final | WTA Match Highlights