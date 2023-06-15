Известный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и чемпион СССР по современному пятиборью Владимир Шмелев скончался в возрасте 76 лет, сообщает Telegram-канал 112.
По информации источника, вечером 14 июня заслуженному мастеру спорта СССР вызвали скорую помощь, так как его обнаружили без сознания. К сожалению, он скончался до приезда медиков.
Владимир Шмелев был заслуженным мастером спорта СССР, трехкратным победителем Спартакиады народов СССР, двукратным чемпионом мира и трехкратным призером соревнований на первенство мира. Он также был олимпийским чемпионом Игр 1972 года в Мюнхене, где завоевал золотую медаль в командных соревнованиях и занял пятое место в личном зачете. Он был удостоен престижной награды "За заслуги в развитии олимпийского движения в России".
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