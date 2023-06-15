Официальный сайт ХК "Амур" опубликовал заявление по поводу трагической гибели бывшего нападающего Дмитрия Тарасова 14 июня. Ему было 44 года.
Вся команда ХК "Амур", а также болельщики в Хабаровске выражают глубокие соболезнования семье и близким Дмитрия.
Тарасов родился в Хабаровске. В "Амуре" он выступал дважды: с 1997 по 2006 год и с 2011 по 2016 год, что стало завершением его профессиональной карьеры.
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