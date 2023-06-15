Ушёл из жизни нападающий ХК "Амур" Дмитрий Тарасов

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Официальный сайт ХК "Амур" опубликовал заявление по поводу трагической гибели бывшего нападающего Дмитрия Тарасова 14 июня. Ему было 44 года.

Фото: www.championat. com/hockey/article-3156175-d-tarasov-pust-nas-bojatsja-a-my-dadim-boj.html

Вся команда ХК "Амур", а также болельщики в Хабаровске выражают глубокие соболезнования семье и близким Дмитрия.

Тарасов родился в Хабаровске. В "Амуре" он выступал дважды: с 1997 по 2006 год и с 2011 по 2016 год, что стало завершением его профессиональной карьеры.

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Памяти Дмитрия Тарасова