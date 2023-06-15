Макрон пообещал убедить Мбаппе остаться в "ПСЖ"

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Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал приложить усилия для того, чтобы нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе остался в парижском клубе, сообщает RMC Sport.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Один из молодых парижских болельщиков попросил Макрона сделать что-нибудь, чтобы Мбаппе остался в "ПСЖ", на что президент ответил:

"Я постараюсь настоять на этом".

Стоит отметить, что уже давно циркулирует информация о том, что Мбаппе готов покинуть ПСЖ этим летом. Интерес к нападающему проявляли "Реал Мадрид" и несколько английских команд. Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в июне 2024 года. Форвард отказался от опции продления соглашения еще на один сезон и может стать свободным агентом.

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