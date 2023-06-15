Генпрокуратура проведёт проверку лиги "Hardcore Fighting" на предмет пропаганды наркотиков

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Генеральная прокуратура России проверит лигу Hardcore Fighting на предмет пропаганды наркотиков, а также одного из бойцов, Залимхана Юсупова, на предмет возможного употребления наркотиков, сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По словам источников, внимание к лиге привлекло движение "Армия защитников Родины". Они считают, что хотя лига способствует развитию молодых спортсменов, она также получает прибыль от бойцов, употребляющих наркотики. Кроме того, отмечается, что глава "Хардкора" Анатолий Сульянов говорил о проблемах Юсупова со "всякой дрянью".

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