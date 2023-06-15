Молодёжная сборная Белоруссии по футболу разгромила Россию

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В четверг, 15 июня, состоялся товарищеский матч между молодежными сборными России и Белоруссии. Игра проходила в городе Борисов, Белоруссия. Российская команда потерпела сокрушительное поражение, уступив со счетом 1:5 своим сверстникам из соседней страны.

Фото: google.com

В первом тайме белорусам удалось забить три мяча в ворота россиян. В составе белорусской команды голами отметились Алексей Антилевский, реализовавший пенальти, и Егор Карпицкий. Еще один гол был забит в собственные ворота полузащитником Иваном Пяткиным. Российская команда ответила голом Павла Мелёшина, представляющего "Спартак".

Во второй половине матча белорусы еще больше увеличили свое преимущество: Карпицкий оформил хет-трик. Матч завершился оглушительной победой молодежной сборной Беларуси со счетом 5:1.

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