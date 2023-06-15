Лионель Месси забил самый быстрый гол в своей карьере

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Нападающий аргентинской сборной по футболу Лионель Месси забил самый быстрый гол в своей карьере.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Лионеля Месси

Аргентина провела товарищеский матч против Австралии в Пекине. Футболисту потребовалось 79 секунд, чтобы открыть счет. Он забил гол левой ногой, подбежав по центру к краю штрафной площадки.

Матч завершился со счетом 2:0, второй гол на 68-й минуте забил Герман Песселья.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд Месси установил в 2018 году. Тогда он, выступая за "Барселону", на 127-й секунде в матче Лиги чемпионов забил английскому клубу "Челси".

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