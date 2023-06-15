Фетисов: у Овечкина есть политический потенциал

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Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной Думы, поделился своими мыслями о том, может ли Александр Овечкин, капитан "Вашингтон Кэпиталз", стать политиком.

Фото: smotrim.ru

"Саша — многогранный человек. С уважением к нему отношусь. Он глубокий, эмоциональный. Но я не знаю, здесь такой момент… Когда я играл в хоккей, то с трудом представлял, что однажды стану политиком. Политических заявлений у Овечкина достаточно, и он их делает последовательно, хотя в мире сейчас совсем не простая история. Это большая честь, на самом деле. Такое мало кто себе может позволить. Особенно когда ты ходишь в майке Putin Team и у тебя фотография с президентом на аватарке в соцсетях. Все это видят.

Так что в этом смысле у Овечкина есть политический потенциал. Но чем он захочет заниматься после карьеры — это уже его решение.", — приводит слова Фетисова "Матч ТВ".

Стоит отметить, что после завершения сезона Национальной хоккейной лиги Овечкин вернулся в Россию со своей семьей и может играть за московскую футбольную команду "Динамо".

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