"Фенербахче" опроверг интерес к Фёдору Чалову

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Член правления турецкого клуба "Фенербахче" Салахаттин Баки опроверг информацию об интересе к нападающему ЦСКА Федору Чалову.

Фото: stavkinasport. com/tsska-obygral-partizan/

В сезоне 2022/2023 25-летний нападающий провел 41 матч за ЦСКА во всех соревнованиях, забив 24 гола и отдав пять результативных передач. С командой он выиграл Кубок России, а также стал серебряным призером чемпионата России.

Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, его приблизительная рыночная стоимость составляет 12 миллионов евро.

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