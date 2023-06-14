"Челси" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" по Мэйсону Маунту

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"Челси" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" по полузащитнику Мэйсону Маунту в размере 45 миллионов евро, сообщает The Telegraph.

Фото: www.tuko.co. ke/400368-chelsea-fans-praise-1-player-superb-game-embarrassing-defeat-leicester.html

По словам источника, руководство "Челси" стоит перед выбором: либо снизить цену на Маунта, либо отпустить полузащитника бесплатно следующим летом.

"Манчестер Юнайтед" уверен, что 24-летний полузащитник не будет продлевать контракт с "Челси", и готов вести переговоры с позиции силы.

В сезоне 2022/2023 Мейсон Маунт провел 35 матчей за "Челси" во всех соревнованиях, забив три гола и отдав четыре результативные передачи. Контракт игрока с лондонским клубом истекает в конце июня 2024 года.

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Мейсон Маунт. Жемчужина нового ЧЕЛСИ