Кудерметова отклонила запрос украинской журналистки о пресс-конференции

0:51 Your browser does not support the audio element. Спорт

Вероника Кудерметова, теннисистка, занимающая 14-е место в мире, отклонила просьбу украинской журналистки Дарьи Мещеряковой о пресс-конференции после выхода в четвертьфинал турнира WTA-250 на травяном покрытии в Хертогенбоше, Нидерланды.

Фото: Инстаграм Вероники Кудерметовой.

Мещерякова была единственной, кто подал запрос на пресс-конференцию с Кудерметовой. В темах обсуждения Дарья упомянула Уимблдон и "Татнефть". Кудерметова ответила, что это не имеет отношения к недавнему матчу, и отклонила просьбу.

Стоит отметить, что организаторы Открытого чемпионата Франции 2023 года запретили Кудерметовой выступать на турнире с нашивкой с логотипом одного из ее спонсоров, нефтяной компании "Татнефть".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ВЕРОНИКА КУДЕРМЕТОВА 66 вопросов. Отношение к Хабибу, великий Федерер, модница Свитолина, Малкин