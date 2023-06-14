Источник: "Спартак" изменит название своего стадиона

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В конце 2023 года стадион "Спартак" сменит название и станет известен как "Лукойл-Арена", сообщает "РБ Спорт".

Фото: sportishka. com/komandnye-vidy-sporta/39431-stadion-spartak-tushino.html

С момента открытия стадион носил имя бренда банка "Открытие", контракт с которым истекает в этом году. Группа "Открытие" была продана ВТБ в конце прошлого года.

У "Спартака" было предложение от другой банковской группы, но оно не было принято. Поэтому велика вероятность, что до конца года арена будет переименована в "Лукойл-Арену".

Стоит отметить, что двадцать лет назад был подписан один из крупнейших контрактов в российском футболе, когда "Лукойл" стал главным спонсором "Спартака". Первоначально соглашение было рассчитано на три года, но сотрудничество продолжается до сих пор.

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