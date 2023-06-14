Роналду объяснил значение своего фирменного празднования гола

0:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нападающий Криштиану Роналду из команды "Аль-Наср" рассказал о своих мыслях по поводу празднования гола.

Фото: daytimenews.ru

"Похоже, что празднование стало глобальным явлением. И мне приятно видеть, как другие игроки, спортсмены из разных видов спорта и маленькие дети подражают ему. Это фантастика. "Siu" означает "Да!" — это довольно просто, но несет в себе сильное послание", — заявил Роналдо, как сообщает FourFourTwo.

В предыдущем сезоне Роналду принял участие в 16 матчах чемпионата Саудовской Аравии, забив 14 голов и отдав две голевые передачи.

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