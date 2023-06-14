Нападающий Криштиану Роналду из команды "Аль-Наср" рассказал о своих мыслях по поводу празднования гола.
"Похоже, что празднование стало глобальным явлением. И мне приятно видеть, как другие игроки, спортсмены из разных видов спорта и маленькие дети подражают ему. Это фантастика. "Siu" означает "Да!" — это довольно просто, но несет в себе сильное послание", — заявил Роналдо, как сообщает FourFourTwo.
В предыдущем сезоне Роналду принял участие в 16 матчах чемпионата Саудовской Аравии, забив 14 голов и отдав две голевые передачи.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.