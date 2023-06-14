Зоозащитники ворвались на пресс-конференцию Хэмилтона

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Зоозащитники обратились к Льюису Хэмилтону, семикратному чемпиону мира Формулы-1 и гонщику Mercedes, с призывом повлиять на организаторов гонок на собачьих упряжках, сообщает RacingNews365.

Фото: /www.ibtimes. co.uk/mercedes-boss-toto-wolff-addresses-lewis-hamiltons-future-it-just-matter-time-1658569

Во время форума Forbes Iconoclast Summit, проходившего в Нью-Йорке, США, представители организации "Люди за этичное обращение с животными" прервали пресс-конференцию, на которой присутствовали Льюис Хэмилтон и Тото Вольфф, глава Mercedes. Борцы за права животных вывесили плакат с требованием вмешательства Хэмилтона в гонку на собачьих упряжках "Идитарод", которая регулярно проводится на Аляске. По данным организации, во время этих гонок погибло более 150 собак. Спикеры считали, что Льюис обладает достаточным влиянием, чтобы отменить мероприятие.

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