Девушка сделала фото с российским флагом на стадионе, где проходил финал ЛЧ

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В социальных сетях появилась фотография, на которой изображена болельщика, стоящая на поле Олимпийского стадиона в Стамбуле. Женщина вышла на поле после финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Интером". Она позировала для фото с российским флагом, на котором было написано название города — Йошкар-Ола.

Фото: www.championat. com/

Ранее сообщалось, что один из болельщиков "Манчестер Сити" начал демонстрировать на трибунах украинский флаг. Сотрудники службы безопасности изъяли у мужчины флаг. В конце концов, его вернули владельцу, но не разрешили демонстрировать его на территории стадиона. Интересно отметить, что служба безопасности не вмешивалась в ситуацию с людьми, демонстрировавшими российские флаги на стадионе.

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МАНЧЕСТЕР СИТИ - ИНТЕР . Лига Чемпионов 2023 . ФИНАЛ