Источник: Марцел Личка станет главным тренером "Динамо"

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Чешский специалист Марцел Личка займет пост главного тренера "Динамо". Эту информацию "Championat" сообщил источник, тесно связанный с "Оренбургом". В рамках этой договоренности оренбургский клуб получит денежную компенсацию в размере 1 миллиона евро за уход своего тренера, а зарплата Лички в "Динамо" также составит около миллиона евро в год.

Фото: google.com

Ранее Legalbet сообщал, что Марцел Личка в ближайшие дни подпишет трехлетний контракт с "Динамо", а место главного тренера "Оренбурга" может занять бывший защитник ПФК ЦСКА Иржи Ярошик. Сам экс-футболист подтвердил ведущиеся переговоры с оренбургским клубом, заявив, что все зависит от решения Марцела Лички.

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