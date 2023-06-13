Ушёл из жизни знаменитый советский волейболист Вячеслав Зайцев

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Пресс-служба Всероссийской федерации волейбола объявила о кончине Вячеслава Зайцева, знаменитого советского волейболиста и величайшего сеттера 20-го века. Он скончался в возрасте 71 года после долгой борьбы с тяжелым онкологическим заболеванием.

Фото: irbis.spb. ru/news/1382556/ne-perejdesh-v-tsska-ne-uvidish-sbornoj-lideru-volejbola-sssr-ne-davali-igrat.html

Зайцев был олимпийским чемпионом на Олимпийских играх 1980 года и завоевал серебряные медали на двух других Олимпиадах. Он был двукратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка мира, чемпионом Игр доброй воли, семикратным чемпионом Европы и кавалером ордена В. А. Платонова.

На протяжении всей своей карьеры, которая длилась 18 лет, Зайцев с гордостью представлял в чемпионатах СССР цвета одного клуба — "Автомобилист", базирующегося в Ленинграде. В конце концов он ушел из спорта, играя в Италии и Швейцарии. В Италии родился его сын Иван, ставший впоследствии одним из лидеров итальянской сборной.

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Играет Вячеслав Алексеевич Зайцев