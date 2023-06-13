Появились подробности добрачного контракта Роналду и Джорджины

0:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нападающий Криштиану Роналду из клуба "Аль-Наср" и его подруга Джорджина Родригес заключили добрачное соглашение, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на TV GUIA.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Согласно источнику, Роналдо и Родригес подписали контракт после первой беременности девушки, в котором были прописаны основы их совместного будущего. Соглашение специально защищает активы португальского форварда.

В случае их расставания Родригес получит в собственность семейный дом в Испании. Кроме того, она будет получать пожизненные выплаты в размере 100 000 евро/8,9 млн рублей.

Стоит отметить, что Криштиану и Джорджина официально не поженились, несмотря на их длительные отношения. У пары есть совместные дети.

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