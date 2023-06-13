Стало известно, сколько заработала Турция благодаря финалу Лиги Чемпионов

0:37 Your browser does not support the audio element. Спорт

Президент Федерации футбола Турции Мехмет Бююкекчи раскрыл финансовые последствия финала Лиги чемпионов УЕФА в Стамбуле.

По словам Бюйюкекши, "гости со всего мира прибыли на финал и внесли 200 миллионов долларов в экономику нашей страны", сообщает T24.

Напомним, что финал Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023 состоялся 10 июня, в нем встретились "Манчестер Сити" и миланский "Интер". Победителем турнира стал "Манчестер Сити" со счетом 1:0.

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МАНЧЕСТЕР СИТИ - ИНТЕР . Лига Чемпионов 2023 . ФИНАЛ