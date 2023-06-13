Президент Федерации футбола Турции Мехмет Бююкекчи раскрыл финансовые последствия финала Лиги чемпионов УЕФА в Стамбуле.
По словам Бюйюкекши, "гости со всего мира прибыли на финал и внесли 200 миллионов долларов в экономику нашей страны", сообщает T24.
Напомним, что финал Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023 состоялся 10 июня, в нем встретились "Манчестер Сити" и миланский "Интер". Победителем турнира стал "Манчестер Сити" со счетом 1:0.
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