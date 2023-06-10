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"Манчестер Сити" — победитель Лиги Чемпионов 2022/2023

0:45
Спорт

Завершился финал Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023, в котором встретились "Манчестер Сити" и "Интер". Сити" одержал победу со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул.

"Манчестер Сити" — победитель Лиги Чемпионов 2022/2023
Фото: oglobo.globo. com/esportes/futebol-internacional/noticia/2023/06/champions-league-manchester-city-e-o-15-time-a-ganhar-a-competicao-de-forma-invicta.ghtml

Единственный гол в матче забил Родри, попавший в сетку на 68-й минуте. Ассистентом выступил Бернарду Силва, отдавший отложенный пас.

На групповом этапе Лиги чемпионов "Манчестер Сити" занял первое место в своей группе, в которую входили дортмундская "Боруссия", "Севилья" и "Копенгаген". "Интер" вышел из своей группы, в которую входили "Бавария", "Барселона" и "Виктория Пльзень", заняв второе место.

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Манчестер Сити — Интер. Финал Лиги чемпионов | Стрим
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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