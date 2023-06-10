Завершился финал Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023, в котором встретились "Манчестер Сити" и "Интер". Сити" одержал победу со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул.
Единственный гол в матче забил Родри, попавший в сетку на 68-й минуте. Ассистентом выступил Бернарду Силва, отдавший отложенный пас.
На групповом этапе Лиги чемпионов "Манчестер Сити" занял первое место в своей группе, в которую входили дортмундская "Боруссия", "Севилья" и "Копенгаген". "Интер" вышел из своей группы, в которую входили "Бавария", "Барселона" и "Виктория Пльзень", заняв второе место.
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