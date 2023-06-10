Возле Олимпийского стадиона имени Ататюрка в Стамбуле (Турция), на котором 10 июня состоится финальный матч Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и миланским "Интером", произошел пожар. Об этом инциденте сообщил Дмитрий Голубович, корреспондент "Championat".
На групповом этапе Лиги чемпионов "Манчестер Сити" вышел победителем из квартета, состоящего из дортмундской "Боруссии", "Севильи" и "Копенгагена". В плей-офф "горожане" одержали победы над "Лейпцигом" (1:1, 7:0), "Баварией" (3:0, 1:1) и "Реалом" (1:1, 4:0). Миланский "Интер" занял второе место в своей группе, в которую входили "Бавария", "Барселона" и "Виктория Пльзень". На стадии нокаута "нерадзурри" победили "Порту" (1-0, 0-0), "Бенфику" (2-0, 3-3) и "АС Милан" (2-0, 1-0).
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