Воронежский "Факел" сохранил место в РПЛ, обыграв "Енисей"

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Завершился стыковой матч за место в предстоящем сезоне Российской Премьер-лиги, в котором воронежский "Факел" принимал красноярский "Енисей" на Центральном стадионе Профсоюза. Со счетом 2:0 победу одержал "Факел".

Фото: dzen. ru/a/ZIGV_IzeGhE311mN

На 10-й минуте Роман Акбашев открыл счет, реализовав пенальти, а на 70-й минуте оформил дубль.

В результате воронежская команда обеспечила себе место в Российской Премьер-лиге. В первом матче "Факел" выиграл в гостях со счетом 1:0. Победный гол за воронежцев забил нападающий Евгений Марков на 77-й минуте. С 58-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления полузащитника Олега Ланина.

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«Енисей» — «Факел». FONBET Переходной матч, вторая игра. Обзор матча