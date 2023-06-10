Ига Свёнтек, самая рейтинговая теннисистка мира из Польши, одержала победу на Ролан Гаррос, обыграв в финале турнира чешскую теннисистку Каролину Мухову. Польская теннисистка успешно защитила свой титул чемпионки Открытого чемпионата Франции, который она завоевала в прошлом году, в захватывающем трехсетовом матче: 6-2, 5-7, 6-4.
Финальный матч продолжался 2 часа 49 минут. За это время Ига Свёнтек подала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. Каролина Мухова, напротив, подала шесть эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов.
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