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Ига Свёнтек — чемпионка "Ролан Гаррос" — 2023

0:50
Спорт

Ига Свёнтек, самая рейтинговая теннисистка мира из Польши, одержала победу на Ролан Гаррос, обыграв в финале турнира чешскую теннисистку Каролину Мухову. Польская теннисистка успешно защитила свой титул чемпионки Открытого чемпионата Франции, который она завоевала в прошлом году, в захватывающем трехсетовом матче: 6-2, 5-7, 6-4.

Ига Свёнтек — чемпионка "Ролан Гаррос" — 2023
Фото: www.money. pl/gospodarka/iga-swiatek-na-tenisowej-liscie-plac-wszech-czasow-wta-opublikowala-najnowsze-wyniki-6814392141724480a.html

Финальный матч продолжался 2 часа 49 минут. За это время Ига Свёнтек подала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. Каролина Мухова, напротив, подала шесть эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов.

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Iga Swiatek vs Karolina Muchova - Final Highlights I Roland-Garros 2023
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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